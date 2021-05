VIDEO - Arsenal-Villarreal 0-0: il successo nella gara di andata fa volare gli spagnoli in finale

Luci accese all' "Emirates Stadium" di Londra, con Arsenal e Villarreal che si sono giocate l'accesso alla finalissima di Europa League. Si partiva dal 2-1 dell'andata in favore degli spagnoli, successo che è bastato agli uomini di mister Unai Emery per staccare il pass per la finalissima, dove troveranno il Manchester United: la gara contro i Gunners è infatti terminata 0-0, con la delusione dei padroni di casa che hanno colpito anche due pali con Aubameyang.