VIDEO - Manchester United-Granada 2-0, prima Cavani e poi un'autorete: gol e highlights

Luci accese all' "Old Trafford" per la semifinale di Europa League tra Manchester United e Granada. United che già all'andata, con lo 0-2 centrato in Spagna, aveva ipotecato la semifinale, conquistata poi questa sera in virtù del 2-0 con cui si è imposto sull'avversario. Ad aprire il confronto, chiuso dall'autorete di Jesús Vallejo allo scadere, Edinson Cavani, che in avvio gara - il cronometro segnava il 6' - ha trovato l'angolino della porta difesa da Rui Silva.

Gli inglesi centrano le semifinali con Arsenal, Roma e Villarreal.