VIDEO - PSG, la prima intervista a Sergio Ramos: "Cambio vita per continuare a vincere"

Nuova sfida per Sergio Ramos, che a 35 anni ha deciso di ripartire da Parigi e dal Paris Saint-Germain dopo il mancato accordo col Real Madrid per il rinnovo di contratto. Questa la sua prima intervista da difensore del PSG: "È un giorno speciale, sono molto felice di aver firmato col PSG. Ho cambiato vita e sono pronto per questa nuova sfida. Sono orgoglioso di questa scelta, non dimenticherò mai questo giorno e sono qui per vincere. Il Paris Saint-Germain ormai è una realtà, ha grandi giocatori e vuole continuare a crescere, proprio come me. Siamo accomunati dal medesimo obiettivo: vincere titoli".

