Ufficiale Viktoria Plzen, bomber Vydra non si tocca: l'ex Udinese resterà anche nel 2025/26

vedi letture

In due anni ha conquistato tutti ed è arrivato il meritato rinnovo del contratto: Matej Vydra, attaccante classe 1992, giocherà con il Viktoria Plzen anche nella prossima stagione, prolungando così di 12 mesi l'accordo in corso.

Vydra è una vecchia conoscenza della Serie A (praticamente una meteora), avendo vestito la maglia dell'Udinese dal 2010 al 2015: con i friulani ha però giocato poco (4 presenze, 1 rete) e ha trascorso gran parte di quel periodo in prestito, tra Bruges, Watford e WBA. In nazionale ha collezionato 44 presenze con 7 gol, gli stessi realizzati finora in stagione, di cui 3 in Europa League (uno contro il Manchester United).