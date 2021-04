Villarreal-Arsenal, Arteta su Emery: "Mi ha aiutato molto prima della firma con i Gunners"

vedi letture

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal che domani giocherà contro il Villarreal l'andata della semifinale di Europa League, ha parlato in conferenza stampa del rapporto con Emery, suo prossimo avversario ed ex allenatore dei Gunners: "Ho parlato con lui un paio di volte prima di prendere la decisione di allenare l'Arsenal. Mi ha aiutato molto, ha molta esperienza e tanti successi in questa competizione. Ha gli strumenti e le informazioni giuste per stare a questo livello. È stato molto onesto con me e gli sono grato perché dopo un esonero non è molto comune. Conosco molte persone che hanno lavorato con lui e che mettono in risalto le sue qualità. Oltre a essere un grande allenatore è anche una grande persona. Non so perché sia stato criticato, ma all'Arsenal è arrivato in finale di Europa League e ha lottato per entrare in Champions".