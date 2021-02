Villarreal-Betis 1-2: colpo firmato Fekir ed Emerson. Submarino in crisi, gol e highlights

Colpo del Betis all'"Estadio de la Ceramica": 2-1 sul campo del Villarreal e andalusi che si portano al settimo posto in classifica. Fekir ed Emerson Royal gli autori dei gol per i biancoverdi e non serve il rigore di Gerard Moreno (13 gol in campionato) al submarino amarillo, in evidente difficoltà in campionato. Sono cinque infatti le partite senza vittoria per gli uomini di Unai Emery. Di seguito i gol e gli highlights: