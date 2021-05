Villarreal, la gioia del presidente Roig: "Passo da gigante in termini calcistici e finanziari"

vedi letture

Non ha potuto assistere alla partita dallo stadio, ma Fernando Roig può essere davvero orgoglioso dello storico successo ottenuto dal suo Villarreal: "È stata un'esperienza terrificante. Almeno non ho giocato e ho dovuto soffrire solo da lontano. Ora ci sono cinque squadre spagnole in Champions League la prossima stagione, è una bella giornata non solo per il Paese ma soprattutto per la nostra comunità valenciana. Per il Villarreal si tratta di un passo gigante, in termini calcistici e finanziari", ha detto il presidente del Submarino Amarillo.