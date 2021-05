Villarreal, la gioia di Roig: "Non volevamo che entrambe le finali fossero solo tra inglesi"

Dopo la fine della sfida contro l'Arsenal, il presidente del Villarreal Fernando Roig ha parlato con questi termini del traguardo raggiunto ovvero la semifinale di Europa League. "È importante poter finalmente competere in una finale europea. Ci siamo qualificati, e ci godremo questo traguardo per il momento. Poi ci prepareremo, con orgoglio, per la finale di Danzica. Ci abbiamo provato così spesso che doveva arrivare una vittoria in semifinale. È fantastico che una squadra spagnola sia in finale. Non volevamo che entrambe le finali UEFA fossero affrontate esclusivamente dagli inglesi. Ora ci sono tre squadre di Premier League e un piccolo club spagnolo chiamato Villarreal".