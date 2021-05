Volata Ligue 1, Lille vicino al titolo dopo 10 anni. Monaco-Lione, lotta Champions

Campionato francese più avvincente che mai. La corsa al titolo sembra ristretta ormai a sole due squadre, mentre le altre due battaglieranno per l'ultimo posto in Champions League. Il Paris Saint-Germain, dominatore incontrastato degli ultimi anni, sta clamorosamente faticando e gli impegni europei stanno togliendo ulteriori energie. Dopo l'eliminazione dalla Champions nell'ultimo turno è arrivato anche il pari a Rennes, che proietta il Lille sempre più vicino a un titolo che manca da 10 anni, quando alla guida della squadra del Nord della Francia vi era Rudi Garcia e in campo incantava il giovane Eden Hazard. Il Monaco dopo anni di magra è tornato alla carica grazie alla guida di Niko Kovac e i suoi giovani talenti: la squadra del Principato si giocherà col Lione l'ultimo posto disponibile per la Champions. Questa la situazione a due giornate dalla fine:

LILLE punti 79

16 maggio, Saint-Etienne

23 maggio, ANGERS

- - -

PARIS SAINT-GERMAIN punti 76

16 maggio, Reims

23 maggio, BREST

- - -

MONACO punti 74

16 maggio, Rennes

23 maggio, LENS

- - -

LIONE punti 73

16 maggio, NIMES

23 maggio, Nizza