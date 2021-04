Volata Premier League, Champions League: 2 posti per 6 contendenti. Liverpool rischia grosso

vedi letture

Ben più avvincente della corsa al titolo, in Inghilterra ci sarà da divertirsi nel rush finale per la qualificazione in Champions League. Alle due squadre di Manchester manca solo l'aritmetica, il resto è lotta fra 6 squadre per altri 2 posti. Inaspettato il cammino del West Ham, mentre il Leicester già l'anno scorso sfiorò l'impresa e ora è davvero vicinissimo a raggiungere l'obiettivo. L'Everton grazie al successo contro l'Arsenal conserva ancora qualche piccola speranza. Questo il calendario che attende le squadre coinvolte negli ultimi cinque turni di Premier League:

LEICESTER punti 62

1° maggio, SOUTHAMPTON

8 maggio, Newcastle

11 maggio, MANCHESTER UNITED

15 maggio, CHELSEA

23 maggio, Tottenham

CHELSEA punti 58

1° maggio, Fulham

8 maggio, MANCHESTER CITY

12 maggio, Arsenal

15 maggio, Leicester

23 maggio, ASTON VILLA

WEST HAM punti 55

1° maggio, BURNLEY

8 maggio, Everton

11 maggio, BRIGHTON

15 maggio, WEST BROMWICH

23 maggio, Southampton

LIVERPOOL punti 54

1° maggio, MANCHESTER UNITED

8 maggio, Southampton

11 maggio, WEST BROMWICH

15 maggio, BURNLEY

23 maggio, Crystal Palace

TOTTENHAM punti 53

1° maggio, Sheffield United

8 maggio, LEEDS

12 maggio, Wolverhampton

15 maggio, Aston Villa

23 maggio, LEICESTER

EVERTON punti 52

1° maggio, Aston Villa

8 maggio, WEST HAM

11 maggio, Sheffield United

15 maggio, Wolverhampton

23 maggio, MANCHESTER CITY

data da stabilire, ASTON VILLA