Volata Premier League, Man City-Man United: corsa al titolo parzialmente riaperta: il calendario

Manchester City saldo al comando del campionato inglese, anche se il ko casalingo di sabato pomeriggio contro il Leeds lascia ancora uno spiraglio ai cugini del Manchester United. Citizens che devono ancora giocare 6 partite, contro le 7 dei red devils. Agli uomini di Guadiola basteranno 11 punti per chiudere ogni discorso. In caso di arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti. Due squadre che saranno anche distratte dalle altre competizioni: FA Cup e Carbao Cup per il City, Europa League per lo United. Queste le partite che restano alle due contendenti (in MAIUSCOLO le partite in trasferta):

MANCHESTER CITY punti 74

21 aprile, ASTON VILLA

1° maggio, CRYSTAL PALACE

8 maggio, Chelsea

12 maggio, NEWCASTLE

15 maggio, BRIGHTON

23 maggio, Everton

MANCHESTER UNITED punti 63

18 aprile, Burnley

25 aprile, LEEDS

1° maggio, Liverpool

8 maggio, ASTON VILLA

11 maggio, Leicester

15 maggio, Fulham

23 maggio, WOLVERHAMPTON