Volata salvezza in Bundesliga, 8 squadre coinvolte a 3 giornate dalla fine. Un verdetto emesso

Tiratissima la volata per evitare la retrocessione in Zweite Bundesliga. A tre giornate dalla fine c'è solo un verdetto, quello della discesa dello Schalke dopo 30 anni. Otto squadre coinvolte, alcune di esse partite con ben altre ambizioni (Hertha), altre con un passato glorioso (Werder). Stoccarda a un punto dall'aritmetica salvezza, Colonia al momento giù e Bielefeld per differenza reti ai playout. Tutto si può ancora ribaltare, questo il calendario delle squadre coinvolte (in MAIUSCOLO le partite in trasferta).

STOCCARDA punti 39

7 maggio, Augsburg

15 maggio, GLADBACH

22 maggio, Bielefeld

- - -

HOFFENHEIM punti 36

8 maggio, Schalke

15 maggio, BIELEFELD

22 maggio, Hertha

- - -

MAINZ punti 35

9 maggio, EINTRACHT

16 maggio, Dortmund

22 maggio, WOLFSBURG

- - -

AUGSBURG punti 33

7 maggio, STOCCARDA

15 maggio, Werder Brema

22 maggio, BAYERN

- - -

HERTHA punti 30

9 maggio, Bielefeld

12 maggio, SCHALKE

15 maggio, Colonia

22 maggio, HOFFENHEIM

- - -

WERDER BREMA punti 30

8 maggio, Leverkusen

15 maggio, AUSGBURG

22 maggio, Gladbach

- - -

ARMINIA BIELEFELD punti 30

9 maggio, HERTHA

15 maggio, Hoffenheim

22 maggio, STOCCARDA

- - -

COLONIA punti 29

9 maggio, Friburgo

15 maggio, HERTHA

22 maggio, Schalke