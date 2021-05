Volata salvezza in Premier League: WBA retrocesso. Stasera può toccare al Fulham

vedi letture

La corsa alla salvezza in Premier League è quasi segnata: aritmetica da tempo la retrocessione dello Sheffield United, ieri è stata sancita anche quella del West Bromwich Albion. Stasera può già completarsi il quadro col Fulham costretto a vincere contro il Burnley per mantenere viva ancora la fiammella. Questo il calendario (in MAIUSCOLO le partite in trasferta):

NEWCASTLE punti 39

14 maggio, Manchester City

19 maggio, Sheffield United

23 maggio, FULHAM

BRIGHTON punti 37

15 maggio, West Ham

18 maggio, Manchester City

23 maggio, ARSENAL

SOUTHAMPTON punti 37

11 maggio, Crystal Palace

15 maggio, Fulham

18 maggio, Leeds

23 maggio, WEST HAM

BURNLEY punti 36

10 maggio, FULHAM

15 maggio, Leeds

19 maggio, Liverpool

23 maggio, SHEFFIELD UNITED

FULHAM punti 27

10 maggio, Burnley

15 maggio, SOUTHAMPTON

18 maggio, MANCHESTER UNITED

23 maggio, Newcastle