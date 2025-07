Ufficiale Volto nuovo fra i pali per il Lorient: Bingourou Kamara firma un biennale

Il FC Lorient ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del portiere senegalese Bingourou Kamara. Il classe 1996 ha firmato un contratto biennale e sarà a disposizione della squadra per le prossime due stagioni.

Cresciuto calcisticamente nel Tours FC, Kamara ha raggiunto la notorietà con il RC Strasbourg, club con cui ha esordito in Ligue 1 e conquistato una Coupe de la Ligue. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Charleroi (Belgio), Montpellier e Pau FC. Proprio con il club di Pau, l’estremo difensore ha collezionato 65 presenze in Ligue 2, di cui 29 nella scorsa stagione, ricoprendo il ruolo di capitano.

Con esperienze anche in campo europeo – ha partecipato ai turni preliminari di Europa League con lo Strasburgo – Kamara ha disputato complessivamente 32 partite in Ligue 1 tra Strasburgo e Montpellier.

Portiere di grande struttura fisica (1,96 m), abile tra i pali e solido nel gioco aereo, Kamara si distingue anche per atteggiamento e leadership. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore del Lorient:

"È con grande gioia e piacere che mi unisco oggi al FC Lorient, un club che ha avuto grandi portieri nel suo passato. Far parte di questa tradizione è motivo di orgoglio per me e spero di portare la mia esperienza al gruppo e al reparto portieri. Non vedo l’ora di indossare i guanti all’Espace FCL e conoscere i miei nuovi compagni".