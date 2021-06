Watford, il ds Giaretta: "La Brexit ha cambiato il mercato e lo scouting in Inghilterra"

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, all'interno di un webinar organizzato da Belluzzo International Partners e Trust&Wealth ha parlato del ritorno dei londinesi in Premier League. "Sarà un mercato tutto da scoprire: sarà il vero primo mercato dell'era Brexit, vedremo quel che succederà. La proiezione non è ottimistica dal punto di vista degli investimenti: è un mercato lento, noi siamo quelli che hanno già fatto qualcosa dopo la matematica promozione. Sarà un mercato difficile e diverso, sia per la Brexit che per la pandemia. Sarà un mercato delle opportunità, lento. Ci sono tanti giocatori in scadenza, cosa mai avvenuta prima. Non vogliamo correre a fare investimenti, abbiamo la percezione che le opportunità arrivino settimanalmente. Non cambia solo il mercato ma anche lo scouting: noi abbiamo pescato spesso in paesi non al top del ranking. Le società satellite, o amiche, sono poi un fattore: noi con l'Udinese abbiamo prestato spesso giocatori in campionati inferiori, come principio per far maturare i giocatori. Adesso come scouting abbiamo attenzione, come Watford, sul mercato interno: abbiamo già firmato due giocatori, arrivati da League Two e League One. Servirà conoscenza certosina delle rose per club del nostro livello, le grandi saranno toccate meno ma voglio veder questo come un'opportunità. Noi come Watford abbiamo la fortuna di avere l'Udinese, quindi lo scouting prosegue ovunque per cercare giovani talenti".