Watford torna in Premier League, Sir Elton John: "Gino Pozzo ha fatto un lavoro incredibile"

Dopo un anno di purgatorio in Championship il Watford, club londinese di proprietà della famiglia Pozzo, ha centrato la promozione in Premier League. Oggi, dalle pagine del sito ufficiale degli Hornets arrivano le parole del presidente onorario del club, Sir Elton John, leggenda della musica mondiale, in merito al profondo rinnovamento effettuato dalla proprietà italiana negli ultimi anni: “Quando arrivo al Watford adesso hai subito l’impressione di entrare a far parte di un vero club di Premier League. Gino Pozzo ha fatto un lavoro incredibile e Scott Duxbury (CEO della società) è stato fantastico. Con lui parlo almeno due o tre volte la settimana ed è, molto probabilmente, una cosa che odia, soprattutto quando perdiamo. Lo scorso anno non meritavamo di scendere, abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Ma risalire quest’anno è stato molto difficile”.