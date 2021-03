Wenger loda Mbappe: "Non si ponga limiti. Pelé è l'esempio da seguire, ci sono somiglianze"

Arsene Wenger non ha mai nascosto la sua ammirazione per Kylian Mbappé, giocatore che aveva cercato di portare all'Arsenal e che secondo lui potrà diventare uno dei migliori giocatori al mondo: "Kylian salirà sul tetto del mondo, che sia a Parigi, Madrid o altrove. Spero che vinca il Pallone d'Oro e che non si ponga limiti. Ho detto, diversi anni fa, che ci sono somiglianze tra Kylian e Pelé, che è un buon esempio da seguire. Pelé ha giocato quattro Coppe del Mondo e ne ha vinte 3, Kylian, a 22 anni, ne ha giocata e vinta una. La nazionale francese è giovane e ha tutto per puntare a confermarsi".