West Bromwich, Allardyce fa polemica sul calendario: "La Premier vuole aiutarci a retrocedere"

Giovedì sera contro l'Everton, domani contro il Newcastle. West Bromwich Albion chiamato agli straordinari e di certo non favorito dal calendario in questo periodo, come ha fatto notare l'allenatore Sam Allardyce che ha lanciato pesanti accuse: "Abbiamo chiesto di giocare lunedì e ci hanno detto di no. E adesso dobbiamo giocare domenica a mezzogiorno. Grazie Premier League, molto gentile da parte vostra aiutarci a scendere o provare a farlo", riportano i media inglesi.