West Ham-Liverpool 1-3, le pagelle: Salah spacca la partita, delude l'attacco di Moyes

Marcatori: 57’ e 68’ Salah, 84’ Wijnaldum, 87’ Dawson

WEST HAM

Fabianski 6: Salah lo infila sotto l’incrocio, lui può farci ben poco. E anche sul raddoppio sempre dell’egiziano e il tocco ravvicinato di Wijnaldum non ha possibilità di opporsi.

Coufal 6: comincia bene, poi come tutto il West Ham crolla durante la ripresa anche se non ha colpe particolare sui tre gol dei Reds.

Dawson 6: è il migliore della retroguardia, trova anche la soddisfazione di battere Alisson con un ottimo inserimento su calcio d’angolo.

Ogbonna 5,5: i tre gol del Liverpool arrivano sul centro sinistra della difesa, la zona di competenza dell’ex Toro e Juventus.

Cresswell 5,5: la sua chiusura su Salah a inizio ripresa vale quanto un gol, va in tilt sull’egiziano in occasione della rete del vantaggio Reds.

Soucek 6: fa un buon lavoro davanti alla difesa, non tira indietro la gamba nemmeno quando viene ammonito.

Rice 6: come il compagno di reparto, finché ha gamba e fiato riesce a fare filtro e imbrigliare la manovra degli avversari.

Bowen 5: non si vede praticamente mai, anche quando c’è da difendere è spesso in ritardo nell’aiutare i compagni (dal 78’ Fredericks sv)

Benrahma 5: molto lezioso, perde spesso i tempi della giocata con uno o più tocchi e non ispira mai.

Fornals 5,5: troppo timido per tutto il tempo che gli concede Moyes, combina pochissimo nel giro di un’ora abbondante (dal 63’ Yarmolenko 5,5: entra nel momento peggiore del West Ham e quello migliore del Liverpool, quando la partita cambia e si mette sui binari giusti dei Reds).

Antonio 5,5: sul suo destro ha un pallone importante, lui però spreca un’ottima occasione calciando fuori (dal 78’ Noble sv)

LIVERPOOL

Alisson 6: il West Ham non calcia mai in porta, Dawson lo batte da posizione ravvicinata e il portiere non ha il tempo per opporsi.

Alexander-Arnold 6: entra nell’azione del terzo gol in una delle tante sortite offensive della sua partita.

Philips 6,5: guida bene tutto il reparto arretrato, vincendo i duelli con Antonio e gli altri attaccanti avversari che provano a puntarlo.

Henderson 6: Klopp lo adatta ancora nel ruolo di centrale difensivo, l’inglese risponde con una prestazione senza sbavature.

Robertson 6: non è troppo esplosivo sulla fascia mancina, ma mantiene la posizione e lo fa con ordine.

Alcantara 6,5: aggiunge altra qualità alla mediana dei Reds, scegliendo sempre bene i compagni da servire e gestendo ottimamente il pallone.

Wijnaldum 6,5: nel primo tempo gioca troppo in orizzontale, poi comincia con le verticalizzazioni. E trova anche la terza rete che chiude la partita.

Milner 5,5: un’ora di gara durante la quale non entra nel vivo del gioco, al momento della sostituzione Klopp gli spiega i motivi del cambio e i Reds passano con il subentrato (dal 57’ Jones 6,5: il suo primo pallone toccato è quello dell’assist per Salah: fa tutto l’egiziano, ma lui entra subito nella partita).

Salah 7: un primo tempo pessimo, poi si riscatta con una rete splendida: nel suo gol c’è tutto, dalla classe nel liberarsi degli avversari alla precisione con la quale trova l’incrocio dei pali. E gli bastano pochi minuti per realizzare la doppietta e ipotecare il successo.

Origi 6: tiene impegnata la difesa avversaria con i suoi movimenti lungo tutto il reparto, anche se la mira è imprecisa al momento del tiro (dal 78’ Oxlade-Chamberlain sv)

Shaqiri 6,5: l’assist per Salah è perfetto, dimostra di essere sulla strada giusta e che l’infortunio muscolare di un mese fa sta diventando un lontano ricordo (dal 69’ Firmino 6,5: non riesce a segnare, ma dà il suo contributo per il tris finale e tre punti fondamentali).