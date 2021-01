West Ham-Liverpool, le formazioni ufficiali: fuori Manè, c'è Shaqiri nel tridente

vedi letture

Alle 17.30 in Premier League scenderà in campo il Liverpool che sarà ospite del West Ham e dovrà vincere per restare legate alle squadre di testa. I padroni di casa scenderanno in campo con gli stessi 11 che hanno battuto il Palace in settimana con Antonio unica punta. Klopp non ha Manè a disposizione e punta su Shaqiri nel tridente con Salah e Origi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Cresswell, Ogbonna, Dawson, Coufal; Rice, Fornals; Soucek, Benrahma, Bowen; Antonio.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Roberton, Phillips, Henderson, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Thiago, Milner, Shaqiri, Salah, Origi.