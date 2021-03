Wolverhampton, Espirito Santo rassicura: "Rui Patricio sta bene ed è cosciente"

Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, parla di Rui Patricio a seguito del brutto infortunio rimediato contro il Liverpool. Il portiere è stto colpito duramente alla testa dal suo compagno Coady, con conseguente stop del tempo per quasi un quarto d'ora. Il portoghese è stato immobilizzato e soccorso, venendo sostituito da John Ruddy con un quarto cambio da parte del tecnico grazie alla concussion sub introdotta dal nuovo regolamento di Premier (quarto cambio in caso di sospetta commozione cerebrale): "Abbiamo avuto un aggiornamento dai dottori. Sta bene ed è cosciente. Parla e ricorda quello che è successo. Dobbiamo prendere le dovute precauzioni ma comunque sta bene. Si è trattato di uno scontro con il ginocchio di Coady, una bella botta in testa. Ma sembra stare bene".