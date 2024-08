Ufficiale Wolverhampton, Hugo Bueno vola in Olanda: il terzino va in prestito al Feyenoord

Esperienza in Olanda per Hugo Bueno. Il terzino sinistro della nazionale spagnola Under 21 si trasferisce dal Wolverhampton, club nel quale ha completato il suo percorso di formazione negli ultimi cinque anni dopo essere cresciuto nell'Areosa, al Feyenoord: l'operazione è stata chiusa in prestito.

Hugo Bueno è un laterale mancino classe 2002 che in prima squadra al Wolverhampton non ha trovato grande spazio. Tuttavia i Wolves hanno dimostrato di contare molto sul suo talento, facendogli firmare recentemente un contratto fino al 30 giugno 2028. Ora l'avventura in prestito in Eredivisie, poi rientrerà alla base.