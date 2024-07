Ufficiale Wolverhampton, rinnovo a lungo termine per Fraser: il classe 2005 firma fino al 2028

Nathan Fraser e il Wolverhampton insieme per molto tempo. Nella giornata di oggi, infatti, l'attaccante classe 2005 ha rinnovato con gli Wolves fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale: "Nathan Fraser, ex giocatore della Wolves Academy, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine fino al 2028, con l'opzione di prolungarlo per altri 12 mesi. Il diciannovenne fa parte del club Molineux dall'età di sette anni, dopo aver fatto bella figura nella squadra locale Trysull Tigers, e da allora ha scalato tutti i livelli del settore giovanile del club.

La stagione passata si è rivelata quella della svolta, con l'ingresso definitivo nel gruppo della prima squadra di Gary O'Neil dopo il primo gol da senior contro il Blackpool in Coppa di Lega ad agosto.

Quel momento fu superato a gennaio, quando segnò un gol decisivo del pareggio contro il Brentford in FA Cup al Molineux, aiutando la sua squadra a raggiungere un memorabile incontro di coppa con i vicini del West Bromwich Albion.

Il giovane ha concluso la stagione con le sue prime dieci presenze in nazionale maggiore, due delle quali sono arrivate dall'inizio contro il Fulham in Premier League e il Coventry City in FA Cup.

La crescita di Fraser ha segnato un'altra stagione di successi per la Wolves Academy, che ha visto altri quattro diplomati, Alfie Pond, Harvey Griffiths, Tawanda Chirewa e Leon Chiwome, fare il loro debutto in prima squadra nel corso della stagione 2023/24".