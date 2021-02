Zidane accende il fuoco dentro il suo Real: "Lotteremo fino alla morte per Liga e Champions"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo del Valladolid, mister Zinedine Zidane ha parlato così della corsa per la vittoria de LaLiga con Atletico Madrid e Barcellona: "Ci sono ancora 45 punti in gioco e noi dobbiamo continuare a pensare solamente al nostro lavoro, senza guardare alla capolista Atletico Madrid o alle altre pretendenti. Bisogna trovare la motivazione giorno dopo giorno, preparando nel migliore dei modi ogni partita che ci aspetta. Siamo ancora in gioco sia per la vittoria del campionato che per quella della Champions, lotteremo fino alla morte per entrambe", le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid.