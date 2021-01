Zidane fuori dall'isolamento: "Tampone negativo, domani con l'Osasuna potrò essere in panchina"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l'Osasuna: "Ci aspetta una gara difficile, dovremo mostrare il miglior Real Madrid e provare a fare altri punti. Ci serve concentrazione massima".

Come ha vissuto l'isolamento forzato dei giorni scorsi dopo la positività al Covid di un suo contratto stretto?

"Il mio tampone è risultato negativo, non c'è altro da dire. Sono pronto, dopo qualche ora di incertezza anche io potrò viaggiare con la squadra alla volta di Pamplona".

Modric, Ramos e Lucas Vazquez resteranno al Real Madrid?

"Io voglio che tutti e tre risolvano quanto prima la loro situazione contrattuale (tutti e tre sono in scadenza, ndr). Non voglio che il loro futuro sia lontano dal Real, anche se nel calcio non sai mai cosa possa succedere".

Teme un nuovo caso-CR7 con capitan Sergio Ramos?

"Vedremo cosa succederà... Ramos adesso è qua e domani abbiamo una partita importante".

Come sta Hazard?

"È pronto per giocare, si sta allenando con normalità. Non so se abbia già 90 minuti nelle gambe, ma domani vedremo come utilizzarlo".