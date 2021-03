Zinchenko carica il City: "Perché non vincere tutto? Guardiola c'è già riuscito col Barcellona"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Borussia Monchengladbach, il laterale del Manchester City Oleksandr Zinchenko ha presentato così il ritorno degli ottavi di finale: "Il 'Gladbach ha buoni giocatori, che hanno già dimostrato a tutta l'Europa quanto siano bravi. Dobbiamo prepararci al meglio ed essere pronti ad affrontarli anche domani. Dentro il nostro spogliatoio vedo occhi affamati, vogliamo vincere partite e titoli. Vincere tutto? Il Bayern Monaco l'ha fatto lo scorso anno, anche il Barcellona c'è riuscito proprio con Pep in panchina. Penso che tutto sia possibile. Noi abbiamo una squadra incredibile, i migliori giocatori al mondo stanno al Manchester City. Quindi, perché no? Dobbiamo dare tutto ogni volta, in tutte le competizioni", la carica del nazionale ucraino.