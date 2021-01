È sempre Juve-Fiorentina. Per il 3° anno di fila la Supercoppa femminile è affar loro

Se in campionato spira vento di novità, almeno nelle contendenti della Juventus per il titolo, in Supercoppa Italiana vince la tradizione. Se in Serie A sono Milan e Sassuolo le due rivali più accreditate delle campionesse in carica, in Supercoppa tocca nuovamente alla Fiorentina provare a strappare un titolo, l'ennesimo, alla truppa di Guarino. Certo la nuova formula con la final four in sede unica ha alzato il livello della competizione e reso più interessanti le cose, ma alla fine per la terza volta di fila saranno Juventus e Fiorentina a sfidarsi per il trofeo in quello che è diventato un grande classico degli ultimi anni.

Al momento c'è perfetta parità fra le due: le viola infatti hanno vinto il trofeo nel 2018 battendo le bianconere 1-0 al Picco, mentre l'anno successivo il risultato è stato 2-0 per le torinesi sul neutro di Cesena. Ora a Chiavari si deciderà chi salirà a due Supercoppa in bacheca. Da un lato c'è una Juve che vuole continuare la propria striscia di successi in Italia e mettere l'ennesimo trofeo in una bacheca già ricchissima nonostante i pochi anni d'attività, dall'altra una Fiorentina che, tagliata fuori dalla corsa Scudetto, ha nella Supercoppa e nella Coppa Italia (senza dimenticare l'ottavo di Champions League da disputare) i due obiettivi principali per rendere meno amara la stagione e rimpolpare la propria bacheca regalando a Rocco Commisso il suo primo titolo.

Domenica, fischio d'inizio alle 12:30, sapremo chi avrà avuto la meglio e potrà alzare il primo trofeo stagionale. Un piccolo ritorno verso la normalità che ormai da un anno abbiamo abbandonato a causa della pandemia che aveva fermato il campionato, con lo Scudetto assegnato poi a tavolino, e portato all'annullamento della Coppa Italia.