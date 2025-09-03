Ufficiale Il Sassuolo Femminile pesca in casa PSG: in prestito arriva l'attaccante Naomi Eto

Volto nuovo in casa Sassuolo Femminile, con la società neroverde che ha pescato all'estero per rinforzare il proprio reparto avanzato: è stato infatti raggiunto l'accordo con il Paris Saint Germain per l’ingaggio, a titolo temporaneo, della camerunense Naomi Eto, classe 2004 anche del giro della Nazionale, considerando che è stata anche capitana dell'Under 20 nel Mondiale femminile disputato in Colombia nel 2024.

Di seguito, riportiamo il comunicato:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il Paris Saint Germain per l’ingaggio, a titolo temporaneo, di Naomi Eto.

La centravanti camerunense classe 2004 inizia con il calcio proprio in Camerun, nella Académie de football Roger Milla, e arriva in Europa nel 2025. Dopo l’ultima parte di stagione trascorsa all’EA Guingamp in Première Ligue, Naomi approda in neroverde dal Paris Saint Germain. Capitana della nazionale Under 20 nel Mondiale femminile disputato in Colombia nel 2024, Eto segna 4 reti e si guadagna il titolo di Pallone d’oro del Camerun 2024.

Benvenuta Naomi!".

C'è stato chiaramente anche il comunicato del club francese, dove la calciatrice è per altro appena approdata firmando un contratto fino al 2027, come si evince dalla foto che la ritrae con la maglia con quel numero. A ogni modo, questa la nota: "Naomi Eto ha firmato un contratto con il Paris Saint-Germain e si è trasferita in prestito al Sassuolo per la stagione 2025-2026.

Il Paris Saint-Germain dà il benvenuto a Naomi Eto e le augura una stagione di successo con il Sassuolo".