Inter, rinnovo pluriennale per il 2005 Alexiou e il 2007 Zarate
Doppio rinnovo in casa Inter. Fra Under23 e settore giovanile. Con una nota il club nerazzurro ha infatti comunicato il "prolungamento pluriennale dei contratti di Christos Alexiou e Dilan Zárate".
Il primo è un difensore centrale greco classe 2005 attualmente nella rosa della seconda squadra del club che milita in Serie C agli ordini di Stefano Vecchi, mentre il secondo è un centrocampista colombiano di passaporto spagnolo presente nella rosa della compagine Primavera attualmente nelle mani di Benito Carbone.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
