Ufficiale

Inter, rinnovo pluriennale per il 2005 Alexiou e il 2007 Zarate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 14:04Serie A
di Luca Bargellini

Doppio rinnovo in casa Inter. Fra Under23 e settore giovanile. Con una nota il club nerazzurro ha infatti comunicato il "prolungamento pluriennale dei contratti di Christos Alexiou e Dilan Zárate".

Il primo è un difensore centrale greco classe 2005 attualmente nella rosa della seconda squadra del club che milita in Serie C agli ordini di Stefano Vecchi, mentre il secondo è un centrocampista colombiano di passaporto spagnolo presente nella rosa della compagine Primavera attualmente nelle mani di Benito Carbone.

