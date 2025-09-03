Ufficiale Samuele Vignato riparte dalla Croazia: dopo il Monza, giocherà con il Rijeka

Samuele Vignato proseguirà la sua carriera lontano dall’Italia. Dopo l’esperienza al Monza, conclusa a luglio con il mancato rinnovo contrattuale, il talentuoso classe 2004 ha scelto una nuova avventura all’estero.

Ad accoglierlo sarà il Rijeka, campione di Croazia in carica, che ne ha annunciato l’ingaggio attraverso i propri canali ufficiali. "Samuele Vignato è un nuovo giocatore dell’HNK Rijeka. L’attaccante 21enne ha firmato un contratto quadriennale con i ‘Whites’, approdando come svincolato dopo la scadenza dell’accordo con il Monza, club di Serie A. I suoi ruoli principali sono l’ala sinistra e la mezzala. Diamo a Samuele il benvenuto all’HNK Rijeka e gli auguriamo grandi successi con la maglia del nostro club", si legge nella nota.

Per Vignato si tratta della terza esperienza tra i professionisti, dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo e aver poi vissuto quattro stagioni con la maglia brianzola, contribuendo alla storica promozione del Monza in Serie A. La scelta croata rappresenta il primo passo fuori dai confini nazionali per il giovane veronese, che cercherà di imporsi in un campionato in crescita e con importanti vetrine europee come la Conference League.