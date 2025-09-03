Ufficiale
Roma Femminile, rinnovo fino al giugno 2029 per Olivie Lukasova
L’AS Roma è lieta di annunciare che Olivie Lukasova ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.
Portiere classe 2001, è la prima giocatrice nata in Repubblica Ceca a vestire la maglia della Roma ed è nazionale del suo paese. Arriva in giallorosso nell’estate del 2024 dallo Slavia Praga. Dopo l’infortunio che l’ha tenuta lontana dal campo nella scorsa stagione, ha esordito ufficialmente con questa maglia nell’impegno di Women’s Champions League contro l’Aktobe.
