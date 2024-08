Ufficiale Juventus, nuovo innesto fra i pali: tesserata la canadese Lysianne Proulx

La Juventus ha annunciato un nuovo innesto per la formazione femminile tesserando la canadese Proulx, reduce dall'esperienza al Bay FC in NWSL. La calciatrice ha preso parte all'ultima Olimpiade con la maglia del Canada.

"È canadese, gioca in porta. Ed è un nuovo arrivo nelle Juventus Women.

Parliamo di Lysianne Proulx, nata a Longueil, in Quebec, il 17 aprile del 1999.

Dopo la carriera giovanile e quella nel College (con il Syracuse Orange, nello stato di New York, negli USA, in cui gioca dal 2017 al 2021), iniziano le sue esperienze con le squadre di Club: Lysianne gioca prima all’FC Laval, segue un’esperienza in Europa (alla Torreense, in Portogallo) per ripartire oltreoceano, e difendere la porta prima del Melbourne City, in Australia, e poi del Bay FC, in California.

Ora per lei inizia una nuova entusiasmante avventura nel vecchio continente: per lei inizia l’avventura con la Juventus".