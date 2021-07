La Women's Champions League prende forma: oggi i sorteggi con Juve e Milan protagoniste

Nella giornata di oggi prenderà vita la nuova Women's Champions League. Una coppa che non prevederà più le sfide a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale in poi, ma due turni preliminati che porteranno alla fase a gironi a 16 squadre di cui solo quattro già certe di partecipare: le campionesse in carica e le vincitrici del titolo delle prime tre federazioni del ranking (Francia, Germania e Spagna). In questa stagione si tratta di Barcellona, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Chelsea. Quest'ultima qualificata poiché le catalane sono qualificate come campionesse in carica aprendo così le porte alla vincitrice del campionato inglese (quarta federazione del ranking). Le due squadre italiane qualificate alla Champions partiranno invece dal primo turno: la Juventus farà parte del percorso denominato Campioni, mentre il Milan di quello denominato Piazzate e quindi non incroceranno le loro strade qualora dovessero superare i primi due turni. La Juventus sarà fra le teste di serie del suo percorso e per questo dovrebbe avere un sorteggio semplice e alla portata per avanzare almeno fino al secondo turno. Discorso diverso invece per il Milan che, essendo all'esordio nella competizione, è in seconda fascia nel proprio percorso e potrebbe subito incrociare una fra Brondby, Arsenal, Bordeaux e Hoffenheim (le squadre più pericolose sulla carta).

Questo il regolamento che porterà 12 squadre (7 dal percorso Campioni e 5 da quello Piazzate) alla fase a gironi (che saranno 4 da quattro squadre con le prime due che accederanno ai quarti di finale):

I primi due turni sono suddivisi in due percorsi: Campioni e Piazzate. In entrambi i percorsi, il primo turno prevede due fasi con sfide in gara unica: le semifinali (18 agosto) e le finali per il primo e il terzo posto (21 agosto). Le vincitrici di ciascuna finale (11 nel percorso Campioni, quattro nel percorso Piazzate) accedono al secondo turno.

Percorso Campioni

A questo turno entrano 43 squadre, ovvero le vincitrici del campionato delle federazioni dall'ottavo posto in poi nel ranking.

Le squadre verranno suddivise tramite sorteggio in 11 mini tornei: dieci da quattro squadre e una da tre.

Le vincenti delle 11 finali andranno al secondo turno, dal quale tre squadre si qualificheranno direttamente. Sette posti nella fase a gironi saranno in palio nel secondo turno.

Percorso Piazzate

A questo turno entrano 16 squadre: le seconde classificate in campionato nelle federazioni dal settimo al sedicesimo posto nel ranking e le terze classificate in campionato nelle federazioni dal primo al sesto posto nel ranking.

Le squadre verranno sorteggiate in quattro mini tornei da quattro squadre.

Le vincenti delle quattro finali andranno al secondo turno, dal quale sei squadre si qualificheranno direttamente. Cinque posti nella fase a girone saranno in palio nel secondo turno.

Procedura di sorteggio

Nel primo turno le squadre sono suddivise in fasce in base al ranking per coefficienti all'inizio della stagione.

Nel percorso Campioni, le 43 squadre sono collocate 22 in un'urna e 21 nell'altra.

Le squadre vengono sorteggiate in gironi da quattro squadre che prevedono due semifinali; le squadre in fascia 1 giocano in casa le semifinali 1 e 2.

Per i gironi con tre squadre, la squadra col coefficiente più alto è designata testa di serie per la finale direttamente e gioca in casa quell'incontro; le due squadre rimanenti si affrontano in gara unica, con la squadra in prima fascia designata come squadra di casa.

Nel percorso piazzate, le 16 squadre sono divise in due blocchi da otto squadre.

Le squadre vengono sorteggiate in gironi da quattro squadre che prevedono due semifinali; le squadre in fascia 1 giocano in casa le semifinali 1 e 2.

Per le finali primo/terzo posto di ogni percorso, la squadra col coefficiente più alto della sfida è designata come squadra di casa.

In base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio, le squadre delle seguenti federazioni non possono essere sorteggiate nello stesso girone: Kosovo/Bosnia-Erzegovina; Kosovo/Serbia; Kosovo/Russia; Ucraina/Russia.

Fasce

Percorso Campioni:

Prima fascia: teste di serie

BIIK-Shymkent (KAZ) coefficient 36.700

Glasgow City (SCO) 33.600

St. Pölten (AUT) 28.000

Twente (NED) 20.000

Gintra (LTU) 18.600

Spartak Subotica (SRB) 17.400

Breidablik (ISL) 17.000

Juventus (ITA) 15.200

SFK 2000 Sarajevo (BIH) 14.400

Apollon LFC (CYP) 14.200

Universitatea Olimpia Cluj (ROU) 12.000

Vllaznia (ALB) 10.800

Anderlecht (BEL) 10.300

Vålerenga (NOR) 9.800

WFC Kharkiv (UKR) 9.100

Ferencváros (HUN) 8.300

Servette FC Chênois (SUI) 7.600

Pomurje Beltinci (SVN) 7.400

PAOK (GRE) 7.000

Osijek (CRO) 6.400

Benfica (POR) 5.600

CSKA Moskva (RUS) 5.500

Seconda fascia: non teste di serie

NSA Sofia (BUL) 5.400

Mitrovica (KOS) 5.000

Slovan Bratislava (SVK) 5.000

Breznica Pljevlja (MNE) 4.800

Dinamo-BSUPC (BLR) 4.200

KÍ Klaksvík (FRO) 3.600

Beşiktaş (TUR) 3.500

Flora Tallinn (EST) 2.900

Czarni Sosnowiec (POL) 2.900

Peamount United (IRL) 2.300

Kiryat-Gat (ISR) 2.000

Swansea City (WAL) 1.900

Birkirkara (MLT) 1.800

Åland United (FIN) 1.700

Agarista CSF Anenii Noi (MDA) 1.300

Rīgas Futbola skola (LVA) 1.200

Kamenica Sasa (MKD) 1.200

Racing FC Union Luxembourg (LUX) 1.200

WFC Nike (GEO) 0.600

Glentoran (NIR) 0.400

Hayasa (ARM) 0.200

Percorso Piazzate:

Prima fascia: teste di serie

Brøndby (DEN) 41.900

Zürich (SUI) 30.600

Arsenal (ENG) 27.700

FC Minsk (BLR) 25.200

Bordeaux (FRA) 18.400

Hoffenheim (GER) 15.100

Levante (ESP) 12.800

PSV Eindhoven (NED) 9.000

Seconda fascia: non teste di serie

Kristianstad (SWE) 8.100

Slovácko (CZE) 7.300

Valur (ISL) 7.000

Okzhetpes (KAZ) 6.700

AC Milan (ITA) 5.200

Rosenborg (NOR) 4.800

Celtic (SCO) 4.600

Lokomotiv Moskva (RUS) 3.500

Calendario della stagione

Primo turno (mini tornei in gara unica)

Semifinali: 18 agosto

Finali primo e terzo posto: 21 agosto

Sorteggio secondo turno

22 agosto

Secondo turno

Andata: 31 agosto/1 settembre

Ritorno: 8/9 settembre

Sorteggio fase a gironi

13 settembre

Fase a gironi

Prima giornata: 5/6 ottobre

Seconda giornata: 13/14 ottobre

Terza giornata: 9/10 novembre

Quarta giornata: 17/18 novembre

Quinta giornata: 8/9 dicembre

Sesta giornata: 15/16 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 dicembre

Quarti di finale

Andata: 22/23 marzo

Ritorno: 30/31 marzo

Semifinali

Andata: 23/24 aprile

Ritorno: 30 aprile/1 maggio

Finale (Juventus Stadium, Torino)

Domenica 22 maggio