Ufficiale Pineto, arriva il centrocampista Federico Viero. Lo scorso anno era al Treviso

Serie C

Oggi alle 20:49 Serie C

Nuova ufficialità in entrata per il Pineto. Il club abruzzese, attraverso i propri canali ufficiali, ha dato notizia del tesseramento di Federico Viero, centrocampista classe 1999 reduce da una stagione in Serie D con il Treviso.

In precedenza per lui, una volta terminato il percorso nel settore giovanile di Parma e Sassuolo, ha vestito anche le maglie di Teramo e Legnago Salus.