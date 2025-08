Ufficiale Bari, risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Andrea D'Errico

Risolto il contratto che ancora legava Andrea D'Errico al Bari. L'ufficialità arriva con una nota del club biancorosso:

"SSC Bari rende noto che è stato trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe '92 Andrea D'Errico al club biancorosso".

D'Errico (33) è approdato al Bari nell'estate 2021: durante la sua esperienza in biancorosso ha collezionato 49 presenze e 5 gol, oltre al prestito biennale al Crotone, società con la quale ha messo a referto 25 presenze e tre reti. In precedenza per lui esperienze con Pavia, Fidelis Andria, Barletta, Pro Patria e Monza. Con i brianzoli il rapporto è durato per sei stagioni, 203 presenze e ben 48 gol.