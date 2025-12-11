Roma Femminile, Thogersen: "Spiace per percorso in Champions, ma abbiamo iniziato da zero"

Rovinosa caduta nella 5ª giornata della Women's Champions League per la Roma Femminile, che dopo il pesante ko subito contro il Chelsea (6-0 il finale della gara giocata allo 'Stamford Bridge') è stata eliminata dalla competizione.

A margine del match, come si legge sui canali ufficiali della società giallorossa, queste le parole della centrocampista Frederikke Thogersen: "È stata una partita complicata per noi, anche se abbiamo iniziato con il piglio giusto. Sì, abbiamo iniziato abbastanza bene, abbiamo avuto dei contropiedi dove potevamo fare meglio, però il secondo tempo è stato particolarmente tosto per noi. Poi il primo gol ci ha un po' tagliato le gambe, lo possiamo dire. Ci dispiace tanto per come è andato il percorso in Champions, però abbiamo anche iniziato da zero quest'anno. C'è ancora una partita da giocare, la giochiamo per noi e poi ci focalizzeremo sul campionato".

E proprio in campionato, l'avversario di sabato 13 dicembre (orario del match ancora da definire) sarà la neopromossa Ternana, alla quel le giallorosse faranno visita alla ricerca di punti importanti per la vetta della Serie A Women.