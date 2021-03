Sassuolo femminile, Piovani Panchina d'Oro: "Orgoglioso di questo premio"

vedi letture

Gianpiero Piovani, allenatore del Sassuolo femminile, ha bissato il successo della Panchina d’oro ottenuta due anni fa, quando era alla guida del Brescia e commentato così il premio ricevuto: “Sono felicissimo e orgoglioso di ricevere questo premio prestigioso. Vorrei condividerlo con tutti i miei colleghi e le società che stanno contribuendo in maniera importante alla crescita di questo movimento, con il Sassuolo Calcio, ma soprattutto con le calciatrici e il mio staff che in questi anni sono stati fondamentali per far sì che tutto questo accadesse”.