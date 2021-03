Serturini sempre più al centro della Roma femminile: secondo anno in doppia cifra

Fra le protagoniste delle semifinali d’andata di Coppa Italia femminile c’è senza dubbio Annamaria Serturini, esterno d’attacco della Roma. La classe ‘98 infatti ha trascinato la squadra giallorossa alla vittoria sulla Juventus, infliggendo il primo ko stagionale in Italia alle bianconere, con il gol che ha aperto il match (finito poi 2-1 per le capitoline) che le permette per la seconda stagione di fila di andare in doppia cifra. Lo scorso anno infatti Serturini segnò 13 reti, mentre quest’anno la calciatrice è già a quota 10 e può puntare a migliorare il record dello scorso anno. Serturini è la prima calciatrice nella recente storia del club ad andare per due stagioni in doppia cifra alla casella gol realizzati.