Spazio alla Coppa Italia Femminile: la Roma vede la semifinale. Milan-Sassuolo la sfida più equilibrata

La Serie A femminile si prende una pausa per lasciare spazio alle gare di ritorno dei quarti di Coppa Italia e poi alla Nazionale di prepararsi al meglio per la sfida contro Israele che può valere l’accesso diretto alla fase finale dell’Europeo del 2022 in Inghilterra.

Si parte dalla Coppa Italia con una sola gara che appare chiusa a ogni pronostico: quella fra Roma e Florentia con le toscane chiamate alla rimonta impossibile dopo il 4-0 subito in casa per mano delle giallorosse. La squadra di Bavagnoli ha un piede e mezzo, forse anche trequarti, in semifinale, ma guai a calare la guardia di fronte alle neroverdi toscane.

Anche la gara fra Fiorentina e Inter, che si giocherà al Franchi, appare indirizzata verso la squadra nerazzurra dopo il 2-0 dell’andata, ma le viola hanno dimostrato di essere capaci di mettere sotto la squadra di Sorbi. Per entrambe la Coppa Italia rappresenta l’unico obiettivo stagionale, vista la distanza dai primi due posti in classifica, e chi avrà le maggiori motivazioni potrà spuntarla.

La Juventus dopo lo spavento dell’andata (quando finì sotto per 4-1 prima della rimonta vincente) non deve abbassare la guardia contro il giovane Empoli di Spugna, fra i tanti ex della gara, che è la squadra che maggiormente ha impegnato la retroguardia bianconera in questa stagione. Difficile che questo accada vista l’esperienza delle ragazze di Guarino, ma l’Empoli ha il dovere di provarci e regalarsi un’altra giornata di gloria contro la Juventus.

Infine la sfida più interessante ed equilibrata: quella fra Milan e Sassuolo, la seconda e terza forza del campionato. All’andata finì 1-1 e l’equilibrio sembra destinato a essere il tema dominante nella gara di ritorno. Tutto può succedere con il Milan forse leggermente favorito dal fatto di giocare in casa.

Il programma delle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile:

Sabato 13/02

Juventus-Empoli (and. 5-4) ore 12:30

Milan-Sassuolo (and. 1-1) ore 14:30

Domenica 14/02

Fiorentina-Inter (and. 0-2) ore 12:30

Roma-Florentia San Gimignano (and. 4-0) ore 14:30