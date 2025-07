Torino, presentato il cobra Aboukhlal: "Arriva con il suo veleno letale, è qui per attaccare"

"Viene da molto lontano. Non è qui per scherzare, ma per lavorare duro". Comincia così il video-presentazione del nuovo bomber del Torino, Zakaria Aboukhlal, ufficializzato proprio nella giornata odierna dopo aver superato le visite mediche consuete e apposto un sigillo sul contratto che lo legherà al club granata per le prossime quattro stagioni, fino all'estate del 2029.

"Arriva con il suo veleno letale. Il cobra è qui per attaccare", recita in prima persona e sorseggiando una bevanda calda il neo arrivato del Toro. Un acquisto fatto direttamente dal Tolosa e un esborso di circa 8,5 milioni di euro per assicurarsi il centravanti marocchino classe 2000 reduce da 7 reti e 4 assist con i Violets. Ora si ritroverà a lavorare sotto la guida di Marco Baroni, tecnico in capo del Torino. "Il Cobra è pronto", la chiosa del video proposto dal club granata, come messaggio inviato ai tifosi in vista della prossima stagione.

Il comunicato ufficiale

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Toulouse Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zakaria Aboukhlal, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Aboukhlal è nato a Rotterdam, in Olanda, il 18 febbraio 2000. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Willem II e PSV Eindhoven, ha esordito in prima squadra il 12 maggio 2019 in occasione della gara di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. Nell'agosto 2019 è stato acquistato proprio all'AZ Alkmaar, formazione con cui ha giocato per tre anni e ha collezionato 90 presenze, 12 reti e un assist tra campionato e coppe. Durante questa esperienza ha preso parte anche a Conference League ed Europa League. Nelle ultime tre stagioni si è trasferito in Francia, al Tolosa: in totale 83 match, 25 gol e 9 assist, ma soprattutto la conquista della Coppa di Francia nel 2023.

Per lui, che nelle selezioni giovanili ha vestito la maglia dell'Olanda, 22 presenze e 3 gol con la nazionale del Marocco.

Tutto il Torino Football Club accoglie Zakaria Aboukhlal con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".