ufficiale Como Women, Carravetta prelevata dall'Inter a titolo definitivo

E' con una nota ufficiale che il "Como Women è lieta di annunciare il trasferimento dall’Inter Women a titolo definitivo della calciatrice Elisa Carravetta.

Elisa, attaccante classe 2002, è cresciuta a Rovellasca, paese in provincia di Como. Nella stagione 2013/14 si è trasferita nel settore giovanile dell’Inter Women dove ha giocato per 6 anni. Una svolta importante nella sua carriera è arrivata nel 2020, con la chiamata del Pink Bari e il trasferimento in Puglia.

L’anno scorso Elisa ha deciso di tornare a casa e ha scelto il Como Women. Ottima stagione disputata dalla numero 22, che ha totalizzato ben 5 gol (uno ogni 168 minuti) e 5 assist. Carravetta, inoltre, è scesa in campo in tutte e 26 le partite di campionato con il Como, festeggiando la promozione in Serie A al termine dell’annata. Oggi è ritornata a titolo definitivo al Como Women, per giocare nella massima categoria con la squadra della sua città.

Carravetta ha raggiunto le altre componenti della squadra al raduno di Ponte Lambro.

Sabato 30 luglio le ragazze disputeranno un’amichevole dal sapore di Serie A al Centro Sportivo Vismara contro il Milan. Infine, partiranno in direzione Marileva (Trentino-Alto Adige), località scelta per ospitare il ritiro pre-season del Como Women".