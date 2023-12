ufficiale Dall’Ucraina all’Arabia, Cortes nuovo ct della nazionale femminile saudita

Dopo aver guidato per tre anni l’Ucraina Femminile per Lluis Cortes c’è una nuova esperienza sulla panchina di una nazionale. Il tecnico spagnolo è stato infatti chiamato a guidare la formazione femminile dell’Arabia Saudita con cui ha firmato un contratto fino al 2027 con l’obiettivo di qualificarsi al Mondiale che si terrà proprio in quell’anno e ben figurare in quella Coppa d’Asia che il paese saudita si candida a ospitare nel 2026.

Cortes ha alle spalle una storia vincente alla guida del Barcellona con cui, dal 2017 al 2021, ha vinto due campionati, due Copa de la Reina, una Supercoppa spagnola e una Champions League facendo triplete nel 2021 quando si aggiudicò anche il premio di miglior allenatore sia da parte della UEFA sia da parte dell’IFFHS.