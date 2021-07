ufficiale Napoli Femminile, il rinforzo a centrocampo arriva dall'Inter Women: c'è Colombo

Nuovo volto in casa Napoli Femminile: dall'Inter arriva in prestito Sofia Colombo.

Questo il comunicato

"Sofia Colombo, nata a Bergamo il 21 aprile del 2001, è una nuova centrocampista del Napoli Femminile. Arriva in prestito dall’Inter dopo aver disputato una stagione - sempre in prestito - con il Verona (13 presenze di cui 9 da titolare). Per lei esperienze anche con il Mozzanica/Atalanta e proprio con l’Inter (3 apparizioni)".