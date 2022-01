ufficiale Roma femminile, accordo fino al giugno 2023 con la svedese Emma Lind

AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio del portiere Emma Lind. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2023.

Lind rinforzerà la squadra di Alessandro Spugna nella seconda parte della stagione.

“Non vedo l’ora di conoscere la cultura del calcio italiano e di far parte di un campionato che sta esprimendo tutto il suo potenziale”, ha dichiarato Lind. “Spero di poter contribuire con l’esperienza maturata in altri campionati. Ovviamente sono qui per vincere partite e titoli”.