ufficiale Roma Femminile, Lazaro prolunga: nuova scadenza fissata al 2023

Con una nota ufficiale, la Roma Femminile ha annunciato che Paloma Lazaro ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2023.

L’attaccante spagnola è arrivata alla Roma dalla Fiorentina nell’estate del 2020 e in giallorosso ha collezionato 33 presenze, 13 reti e ha conquistato la Coppa Italia.

“Sono felice di continuare a giocare per la Roma, una società che ha un progetto molto ambizioso. Siamo uno dei club cresciuti di più nelle ultime stagioni, lo abbiamo dimostrato nella scorsa con la bellissima vittoria della Coppa Italia. Voglio continuare a giocare e lottare per questa squadra, spero di segnare tanti gol per aiutare le mie compagne a raggiungere i nostri traguardi”, le parole della calciatrice dopo la firma.