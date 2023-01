ufficiale Parma femminile, dalla Roma arriva l'attaccante Paloma Lazaro

vedi letture

Innesto in attacco per il Parma femminile. La formazione gialloblu ha annunciato l'arrivo di Paloma Lazaro. Questo il comunicato: "Parma Calcio comunica il trasferimento in ingresso, per la propria Prima Squadra Femminile, a titolo definitivo dall’A.S. Roma della calciatrice di nazionalità spagnola Paloma Lazaro Torres Del Molino (28.09.1993), attaccante, che indosserà la maglia numero 29".