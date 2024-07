Incroci e acquisti: Juve, Roma e Atalanta. I cambi di rotta del Milan e novità napoletane

La Juve vende e si prepara per l’ultima fase del mercato, ma se la Juve vende significa che la Roma compra: Soulé. Insomma il mercato inizia con i suoi incastri. La cessione dell’argentino, cresciuto nella Juventus ed esploso lo scorso anno a Frosinone, fa storcere la bocca a molti (così come quella di Hujsen, altro talento venuto fuori dagli investimenti fatti nel settore giovanile e Under23) perché si poteva immaginare che questi giocatori potessero avere un futuro in bianconero. Ma in qualche modo contribuiranno a costruire il futuro della Juventus. Perché grazie a questi 50 milioni (30 per Soulé, 20 per Hujsen, per cui c’è un testa a testa fra Stoccarda e Bornemouth) potrà ripartire il mercato della Juventus. I famosi tre colpi, uno per reparto, della conferenza stampa di presentazione di Tiago Motta. Prima naturalmente il difensore: Todibo è il nome su cui Giuntoli sta lavorando da tempo. La formula però non può essere quella della cessione o dell’obbligo di riscatto certo. Prestito con diritto, magari che può diventare obbligo a determinate condizioni, ma non un acquisto differito, insomma.

Poi servirà un attaccante esterno. E qui i nomi sono diversi e la Juve ancora non ha affondato. Sancho, Pepé, Galeno, lo stesso Gudmunsson. Finora sono questi ma non si escludono novità. Anche perché la Juventus ha dimostrato di avere sempre molte piste aperte.

A centrocampo il nome è uno ed è quello che è stato sempre fatto finora: Koopmeiners. Ma attenzione perché la strada è tutt’altro che in discesa. Le parole di Percassi della scorsa settimana non possono essere sottovalutate: “Koopmeiners non è sul mercato”. Non è solo un tentativo di tenere alto il prezzo, è la reale intenzione della società, di comune accordo con Gasperini.

Come andrà a finire non possiamo saperlo, di sicuro non sarà una passeggiata. Anzi c’è il rischio che questa situazione porti a una tensione molto alta (sicuramente fra i club, soprattutto se il giocatore dovesse spingere): ecco perché non possiamo escludere anche qui che ci possano essere altri nomi nella testa di Giuntoli.

Ma veniamo a chi compra, ovvero la Roma. La trattativa con la Juve per Soulé continua in maniera spedita. La volontà è di chiudere e la Roma piano piano si sta avvicinando alla richiesta della Juventus che è di 30 milioni di euro. A forza di piccoli rilanci si è arrivati a una distanza minima (circa 4 milioni senza bonus). E così la Roma, se come immaginiamo continuerà in questa politica, avrà a disposizione l’attaccante esterno argentino. E nella giornata di ieri c’è stato anche un approccio per Dobvyk che andrà all’Atletico Madrid, ma la società giallorossa ha però voluto conoscere i numeri dell’operazione e capire se ci sono ancora i termini per poter ribaltare la situazione. Intanto - sempre la Roma - ha chiuso l’operazione con il Djungardens per Dhal, terzino, classe 2003, costo: 4 milioni di euro.

Anche il Napoli continua nella sua campagna di rafforzamento. Osimhen a parte (con Lukaku peraltro si sta definendo tutto: triennale da 6 milioni di euro a stagione più premi e la strategia per portarlo via dal Chelsea è offrire comunque meno rispetto ai 35 milioni che chiede in prima istanza il club inglese) continua l’interesse per Brescianini del Frosinone: appena esce Gaetano (destinazione Cagliari) si affonderà per lui.

Nel frattempo Lindstrom andrà all’Everton (per un prestito da 3 milioni e un diritto di riscatto a 22) e continua la trattativa con il Rennes per Ostigard. Poi il Napoli deciderà come sostituire Lindstrom: se facendo un “colpo” o un giocatore meno caro ma sempre con alto tasso tecnico.

Continua anche il Milan a ragionare sulla propria campagna acquisti. Si continua a lavorare per Pavlovic (si assottiglia la distanza con il Salisburgo) e aumenta la fiducia anche per Emerson Royal, considerato da sempre una priorità. Se dovessero andare in porto queste due trattative non ci sarebbe spazio per Rios, colombiano, visto che sarebbe anche lui extracomunitario. E quindi bisognerà trovare altre strade per eventualmente sostituire Fofana, per cui oggi il Monaco alza il muro e complice l’inserimento di altri club, tiene il prezzo molto alto. E rimane sempre Samardzic come giocatore (alternativo a Loftus Cheek) con cui completare il centrocampo.