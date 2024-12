Inter, continua il pressing per Tah. Napoli-Meret accordo fino al 2027. E si continua a lavorare per Kvara. La Lazio pronta a blindare Baroni. Manchester United e Arsenal su Vlahovic

L’Inter continua a insistere per un difensore da inserire in rosa per la prossima stagione. I nerazzurri dopo aver cercato anche Bijol dell’Udinese stanno virando sempre più in maniera decisa su Tah del Bayer Leverkusen. Il centrale ha già fatto sapere di non voler rinnovare il proprio contratto con il club tedesco e per questo visto che a giugno si svincolerà rappresenta un’ottima occasione. L’Inter ha già sondato più volte il terreno. Il giocatore è consapevole di questa ipotesi e sta facendo le sue valutazioni. Nelle prossime settimane prenderà una decisione ma il club nerazzurro è sicuramente una prima scelta per lui. Ci sono anche tanti club di Premier League che si sono mossi e la concorrenza non manca. La filosofia della nuova proprietà quella di fare investimenti su profili più giovani ma Tan ha esperienza internazionale e garantirebbe qualità, per questo l’Inter sta andando avanti nella speranza di poter essere presto in pole position per chiudere l’operazione.

In casa Napoli si guarda anche ai rinnovi. Per Meret la fumata bianca è a un passo. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro a Castelvolturno tra il suo entourage e la società ed è stato fatto un passo in avanti decisamente importante. Le parti si sono avvicinate tantissimo sulla questione ingaggio e a fine anno oppure a inizio gennaio tutto sarà formalizzato. L’accordo sarà fino al 2027 (forse con un’opzione fino al 2028). Si continua intanto a lavorare con anche al rinnovo di Kvaratskhelia. Dopo una fase di stallo, i contatti sono ripartiti e ora si cerca di trovare la formula giusta che possa accontentare tutti. Sul fronte del difensore, il Napoli si tiene aperte tutte le strade.

Il club azzurro in queste ore sta facendo una riflessione anche sull’opportunità di prendere un centrocampista, magari anticipando un investimento previsto per giugno. Un’ipotesi potrebbe essere Taylor dell’Ajax, classe 2002, legato alla società olandese fino al 2027.

L’eccezionale avvio di stagione sta regalando tanti riflettori a Marco Baroni. Il tecnico fiorentino, arrivato in biancoleste dopo l’esperienza al Verona, ha avuto un grande impatto sulla squadra. E i risultati in campionato e in Europa League sono sotto gli occhi di tutti. Il presidente Lotito è molto soddisfatto e per questo il ds Fabiani e il suo staff sono pronti a muoversi per allungargli e adeguargli il contratto almeno fino al 2028, Presto il discorso entrerà nel vivo. La Lazio guarda anche al mercato e alle possibili opportunità. Tra queste ci sono Zeljkovic della Dinamo Zagabria, Atangana del Reims e Tahirović, che lascerà sicuramente l’Ajax a gennaio. Il centrocampista bosniaco potrebbe diventare un’idea anche per la Fiorentina.

Infine la Juventus. L’obiettivo primario di questa sessione invernale resta il centrale difensivo. Tutto il resto è in divenire nel senso che la strategia può cambiare in caso di offerte e quindi di qualche partenza. I bianconeri stanno insistendo per Antonio Silva e sono in attesa di un’apertura al prestito da parte del Benfica. Da tenere sempre presente anche Hancko del Feyenoord. Intanto per quanto riguarda l’attacco si registra l’interesse di Manchester United ed Arsenal per Vlahovic. I 2 club inglesi ci stanno pensando per la prossima estate.