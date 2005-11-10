La Juventus in estate ha speso 41 milioni di euro più dodici di bonus per acquistare a titolo definitivo Randal Kolo Muani. Ha definito l'operazione dopo una telenovela durata oltre un anno, dopo aver già testato il calciatore a Torino nella stagione 2024/25. Non solo: sempre la scorsa estate in una campagna trasferimenti da oltre 120 milioni di acquisti ne ha investiti 16 per acquistare Jeff Ekhator del Genoa e circa tre per il prestito di Nick Woltemade. La società bianconera ha definito queste tre operazioni con l'intenzione di mettere a disposizione di Luciano Spalletti un nuovo centravanti, l'ha fatto perché Jonathan David - altro numero 9 - non era ritenuto adatto alla Juventus del manager di Certaldo. E non lo era nemmeno Lois Openda. L'unico centravanti 'giusto' per Spalletti era Dusan Vlahovic, calciatore volato a Istanbul perché alla Juve voleva guadagnare più di tutti gli altri nonostante un rendimento non all'altezza degli 80 milioni spesi. Che al Besiktas guadagna 8 milioni più bonus dopo aver incassato un bonus alla firma da dieci milioni di euro.

E gli altri? E gli ultimi tre arrivati? Nessuno è adatto: "Abbiamo bisogno di un centravanti perché non l'abbiamo comprato. Kolo Muani lo rimetterò lì perché serve qualcuno che giochi in quella posizione: nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo", le parole di Spalletti dopo la larga vittoria contro il Venezia.

Ma allora chi ha avallato l'acquisto di Kolo Muani e degli altri centravanti? E' possibile che la Juventus abbia speso metà del suo budget estivo per tre centravanti che non erano graditi al suo allenatore? Evidentemente no, anche perché in estate la società bianconera faceva sapere di definire tutte le operazioni dopo un confronto con l'allenatore. E lo stesso Spalletti - dopo aver fatto cadere dalla torre Damien Comolli - esprimeva soddisfazione per il lavoro portato avanti braccio a braccio col nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali.

E allora cosa c'è dietro? Cosa sta succedendo? La verità è che le parole di Antonio Conte non hanno scosso solo l'ambiente bianconero, ma anche lo stesso manager di Certaldo che ha il timore con questa stagione di preparare il terreno al manager leccese proprio come fece all'Inter. Che sabato pomeriggio ha replicato così alla bussata del manager leccese alla porta bianconera: "Io quando non allenavo studiavo gli altri tecnici con rispetto". Un titolo che non è passato inosservato, una conferenza stampa a cui ne ha fatto seguito un'altra in cui Spalletti - proprio come avrebbe fatto Conte - ha esplicitamente chiesto un acquisto per gennaio. Un altro innesto dopo i 9-10 acquisti estivi.

La Juventus in questa situazione è pronta ad assecondare il suo allenatore, l'alternativa sarebbe quella di cambiare guida tecnica e non è questa oggi la strada che vuole seguire la società. Non facile però nella prossima finestra di calciomercato trovare un centravanti all'altezza della Juventus. Le alternative al momento sono principalmente due: o investire una quarantina di milioni per quel Varela che sta facendo sfracelli a Monza ma ha solo poche settimane in Serie A. Oppure - e questa è l'ipotesi più probabile - portare avanti la trattativa con l'Atletico Madrid per cedere Jonathan David a titolo definitivo ai colchoneros e far fare il viaggio opposto a quell'Alexander Sorloth che dall'alto dei suoi 196 centimetri il centravanti di lotta e di governo lo sa fare benissimo.