La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio ma non mancano problemi, limitazioni, questioni ancora da risolvere. Luciano Spalletti grida e chiede un centravanti ma l'operato di Giovanni Carnevali, Frederic Massara e di Marco Ottolini è già ben chiaro da tempo. E sanno benissimo dove andare ad agire, ma devono anche tener conto di diversi parametri e problemi ancora da risolvere. Un centravanti non può cadere dal cielo, perché ci sono problemi di lista, di conti e di rosa da considerare.

Uno straniero per uno straniero

La Juventus vuole un 9 ma per questioni di lista in caso di arrivo di un giocatore straniero, deve cederne uno straniero. La Juventus ha ancora a disposizione 1 slot per tesserare un calciatore extracomunitario proveniente dall'estero in questa stagione, ma non può inserirlo nella lista Serie A senza prima liberare un posto nella lista dei 17 "Over 22" non formati in Italia. Diverso il discorso sarebbe in caso di arrivo di un giocatore italiano, in quel caso potrebbe far partire (eccezioni a parte sugli italiani, chiaramente, per quelli formatisi all'estero) anche un italiano.

Il 'problema' Khephren Thuram e l'indiziato numero uno per fargli spazio

Non solo: Anche se il club può formalmente tesserare un nuovo extracomunitario, il regolamento della Serie A impone un limite massimo di 25 giocatori in rosa, di cui solo 17 liberi da vincoli di formazione. La Juventus ha tutti e 17 questi slot già pieni, al punto da aver dovuto escludere calciatori come Arkadiusz Milik e Khephren Thuram, e potrà effettuare al massimo 2 sostituzioni di giocatori di movimento nel corso dell'intera stagione. E il francese verrà reintegrato in rosa, per questo uno dovrà uscire. Chi? L'indiziato numero uno è Teun Koopmeiners, che a gennaio peserà a bilancio per 25,8 milioni di euro e ne guadagna 5,77 lordi a stagione. Come già detto e ribadito in passato: al momento dell'acquisto, c'era la fila delle squadre in Italia e in Europa per prenderlo, poi l'olandese non è riuscito ad adattarsi (ma l'impressione che possa tornare grande altrove...). Cederlo a queste cifre sarà dura, ma per rimetter dentro Thuram, e verrà fatto, uno dovrà essere tolto dalla lista.

Il terzino sinistro e il centravanti

A questo si lega dunque la questione del terzino. Vuoi un 'Alejandro Baldé'? Deve partire Juan Cabal. Altrimenti un italiano per Andrea Cambiaso, semplice. E lo stesso in attacco. Certo, dovesse arrivare Gianluca Scamacca dall'Atalanta, lì davanti potrebbe partire Edon Zhegrova (indiziato ma anche lì, mica facile), e allora andrebbe bene anche cedere Cambiaso per prendere un terzino. Insomma, l'intreccio è chiaro (ma complicato) e in questo la Juventus deve anche rientrare nei paletti del settlement agreement. Tanti fattori, adesso sta camminando su un sottile filo e gli investimenti a gennaio sembrano da escludere a meno di una maxi cessione.